Оккупанты ночью атаковали Балаклею на Харьковщине, среди раненых есть дети

В ночь на вторник, 16 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Балаклея на Харьковщине, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь мирных жителей, среди которых – дети.
Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.
Как отмечается, под вражеский удар беспилотниками попали частный сектор, территория вблизи многоквартирных жилых домов и гражданское предприятие. На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
«В результате обстрела пострадали 8 человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик», – заявил руководитель Харьковщины по состоянию на 07:00.
Перед этим Карабанов уточнял, что по меньшей мере четырех пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По данным Синегубова, загорелись четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж.
Напомним, 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в том числе «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе pfть из шести «Цирконов».
В Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли четверо спасателей ГСЧС и один работник гражданской защиты, еще 9 спасателей получили ранения.
Также в Киеве раздавались мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.
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