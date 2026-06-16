Оккупанты ночью атаковали Балаклею на Харьковщине, среди раненых есть дети

В ночь на вторник, 16 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Балаклея на Харьковщине, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь мирных жителей, среди которых – дети.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

15 июня 2026, 23:46 В Харькове объявили День траура по спасателям, погибшим в результате ночной атаки В Харькове среда, 17 июня, объявлен Днем траура по спасателям, погибшим при обстреле города, который произошел в ночь на 15 июня.

Как отмечается, под вражеский удар беспилотниками попали частный сектор, территория вблизи многоквартирных жилых домов и гражданское предприятие. На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

«В результате обстрела пострадали 8 человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик», – заявил руководитель Харьковщины по состоянию на 07:00.

Перед этим Карабанов уточнял, что по меньшей мере четырех пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным Синегубова, загорелись четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж.

Напомним, 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в том числе «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе pfть из шести «Цирконов».

В Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли четверо спасателей ГСЧС и один работник гражданской защиты, еще 9 спасателей получили ранения.

Также в Киеве раздавались мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

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