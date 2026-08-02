Без единственной АЭС и на пороге кризиса: Фицо отреагировал на ситуацию в Венгрии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил солидарность с Венгрией и заявил о готовности помочь ей на фоне постепенной приостановки работы единственной в стране атомной электростанции «Пакш».

Об этом Фицо написал в Facebook.

2 августа 2026, 03:54 Из-за засухи Венгрия впервые останавливает единственную атомную электростанцию Из-за критического падения уровня воды в Дунае Венгрия впервые полностью останавливает единственную атомную электростанцию «Пакш». АЭС обеспечивает более 40% электроэнергии страны, а правительство уже готовится к энергетическому кризису.

Словацкий премьер отметил, что внимательно следит за энергетической ситуацией в Венгрии.

«Вероятность остановки всей атомной электростанции “Пакш-1” из-за нехватки воды из Дуная для охлаждения поставит Венгрию в беспрецедентную кризисную энергетическую ситуацию», – заявил Фицо.

Он сообщил, что уже провел переговоры с вице-премьер-министром и министром экономики Денисой Саковой, а также с генеральным директором и председателем правления компании «Словацкие электростанции» Браниславом Стричком.

Фицо подчеркнул, что словацким атомным электростанциям в Моховце и Ясловске-Богунице подобный кризис не угрожает.

По его словам, благодаря другому техническому решению по охлаждению реакторов обе станции работают в запланированном объеме.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил, что единственную в стране АЭС «Пакш» могут полностью остановить из-за резкого падения уровня воды в Дунае.

До этого он заявлял, что прекращение работы всех реакторов может произойти 4 или 5 августа.

Мадяр также предупреждал о возможном энергетическом кризисе и призвал крупных потребителей, в частности производителей аккумуляторов и автомобилей, добровольно сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.

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