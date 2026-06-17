В Славянске во время российских авиаударов погибли три человека, есть раненые

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Российская оккупационная армия во вторник, 16 июня, атаковала Славянск в Донецкой области, в результате чего три человека погибли, а еще пятеро получили ранения.
t.me/Donetsk_obl_prokuratura

В Славянске в результате российских обстрелов погибли три мирных жителя, а еще пять человек получили ранения. В городе было повреждено более сотни частных домов.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

«16 июня 2026 года в 16:15 вражеские войска нанесли удар по частному сектору Славянска, использовав «ФАБ-250» с модулем УМПК. В результате обстрела в собственном доме погибла 81-летняя пенсионерка. Ее муж получил контузию», – говорится в сообщении.

Как отмечается, вчера около 18:00 российские оккупанты снова атаковали город, в результате чего несовместимые с жизнью ранения получили два человека в возрасте 36 и 37 лет. Еще четверо гражданских были травмированы.

«Окончательные последствия попадания устанавливаются. В населенном пункте повреждено по меньшей мере 117 частных домов», – добавили в прокуратуре.

Как известно, российские оккупационные войска вечером 16 июня нанесли пять ударов по центру Запорожья, попав по местному университету и жилым домам. В результате атаки погиб человек и еще по меньшей мере семь мирных жителей получили ранения.

Напомним, утром 16 июня российская армия нанесла прицельный удар по рейсовому автобусу в Херсоне. Из-за попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина.

Кроме того, враг атаковал многоэтажку в городе Краматорск Донецкой области, пострадали гражданские.

Также оккупационная армия россии во вторник, 16 июня, нанесла удар по Никополю, в результате чего погибли три человека.

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