Оккупанты ударили по университету и домам в Запорожье, есть жертва и раненые

Российские оккупационные войска вечером 16 июня нанесли пять ударов по центру Запорожья, попав по местному университету и жилым домам. В результате атаки погиб человек и еще по меньшей мере семь мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщают руководитель ОВА Иван Федоров и пресс-служба полиции Запорожской области.
Как отмечается, оккупанты направили десятки беспилотников на жилые кварталы города. В результате вражеского удара возник пожар в жилом доме и торговом центре. По предварительным данным, по городу было нанесено пять ударов.
Федоров сообщил, что в результате атаки один человек погиб. Также враг повредил здание Запорожского национального университета, в одном из корпусов которого выбиты окна. По его словам, атака на город продолжается.
При этом, по данным ОВА, атакой был поврежден частный дом в одном из районов Запорожья.
«Осколочные ранения, травмы головы и контузии получили уже четыре человека в результате вражеской атаки на Запорожье», – написал Федоров.
В то же время, по данным правоохоронцев, на данный момент известно о по меньшей мере семи раненых гражданских.
«Из-за одного из попаданий в трехэтажке возник масштабный пожар, заблокированными оказались люди. Предварительно обнаружено семеро раненых», – сообщили в полиции.
Напомним, утром 16 июня российская армия нанесла прицельный удар по рейсовому автобусу в Херсоне. Из-за попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина.
Кроме того, враг атаковал многоэтажку в городе Краматорск Донецкой области, пострадали гражданские.
Также оккупационная армия россии во вторник, 16 июня, нанесла удар по Никополю, в результате чего погибли три человека.
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