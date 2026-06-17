Оккупанты ударили по университету и домам в Запорожье, есть жертва и раненые

Российские оккупационные войска вечером 16 июня нанесли пять ударов по центру Запорожья, попав по местному университету и жилым домам. В результате атаки погиб человек и еще по меньшей мере семь мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщают руководитель ОВА Иван Федоров и пресс-служба полиции Запорожской области.

Как отмечается, оккупанты направили десятки беспилотников на жилые кварталы города. В результате вражеского удара возник пожар в жилом доме и торговом центре. По предварительным данным, по городу было нанесено пять ударов.

Федоров сообщил, что в результате атаки один человек погиб. Также враг повредил здание Запорожского национального университета, в одном из корпусов которого выбиты окна. По его словам, атака на город продолжается.

При этом, по данным ОВА, атакой был поврежден частный дом в одном из районов Запорожья.

«Осколочные ранения, травмы головы и контузии получили уже четыре человека в результате вражеской атаки на Запорожье», – написал Федоров.

В то же время, по данным правоохоронцев, на данный момент известно о по меньшей мере семи раненых гражданских.

«Из-за одного из попаданий в трехэтажке возник масштабный пожар, заблокированными оказались люди. Предварительно обнаружено семеро раненых», – сообщили в полиции.

Напомним, утром 16 июня российская армия нанесла прицельный удар по рейсовому автобусу в Херсоне. Из-за попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина.

Кроме того, враг атаковал многоэтажку в городе Краматорск Донецкой области, пострадали гражданские.

Также оккупационная армия россии во вторник, 16 июня, нанесла удар по Никополю, в результате чего погибли три человека.

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