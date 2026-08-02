РПЦ официально утвердила не менее 12 молитв в поддержку войны

Русская православная церковь все активнее интегрирует войну в богослужебные тексты. Сейчас официально утверждено не менее 12 молитв, которые оправдывают российскую агрессию против Украины.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
В ЦПД отметили, что до начала полномасштабного вторжения военная риторика РПЦ была более завуалированной и содержала призывы «к миру».
Однако с 2022 года милитаризация церковных текстов стала открытой.
Ключевой в Центре назвали обязательную молитву «о Святой Руси», в которой содержится просьба о победе россии.
Ее читают в каждом храме РПЦ, а священников, которые отказываются произносить этот текст, могут лишить сана.
Кроме того, синод РПЦ утверждает новые молитвы для российских военных, их матерей и других категорий.
На фронте также распространяют неофициальные тексты. Среди них – молитва об «архистратиге Владимире», в которой президента рф владимира путина приравнивают к архангелу Михаилу.
«Системное навязывание Z-молитв наглядно демонстрирует, что РПЦ является исключительно пропагандистским институтом Кремля. Ее деятельность не имеет никакого отношения к духовности или христианской этике», – заявили в ЦПД.
Напомним, Совет ЕС ввел санкции против лиц и организаций россии, которые способствуют агрессии в войне против Украины. В список попали известные пропагандисты и лидер РПЦ.
Также сообщалось, что 24 мая чешская полиция задержала митрополита Русской православной церкви Илариона (Григория Алфеева).
После двух дней допросов и проверок чешская полиция отпустила Илариона и его водителя, задержанных в Карловых Варах. Им обоим не предъявляли подозрений. После этого митрополит покинул Чехию.
4 июня чешская полиция подтвердила, что белый порошок, изъятый из автомобиля митрополита РПЦ Илариона, является кокаином. Расследование по делу продолжается.
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