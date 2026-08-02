Румыния объявляла тревогу из-за воздушной цели

Министерство обороны Румынии утром 2 августа объявило воздушную тревогу в приграничном уезде Тулча, граничащем с Одесской областью, из-за зафиксированной воздушной цели вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает News.ro.

По данным Минобороны Румынии, около 09:30 системы радиолокационного наблюдения обнаружили неизвестный объект вблизи речной границы с Украиной. После этого Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения.

Жителей уезда Тулча предупредили через систему RO-Alert.

«Система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила сегодня утром воздушную цель вблизи речной границы с Украиной», – заявили в ведомстве.

Впоследствии воздушная цель исчезла с радаров и не заходила в воздушное пространство Румынии. Приблизительно в 09:52 тревогу отменили.

Уезду Тулча регулярно объявляют предупреждения из-за атак российских войск по украинским портам и населенным пунктам вблизи румынской границы.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине российские беспилотники 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии. Только в 2026 году таких случаев было 18, три дрона сбили румынские F-16.

В последний раз инцидент с БПЛА в Румынии зафиксировали в воскресенье, 26 июля. В тот день истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе Сулина–Килия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.