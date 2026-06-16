Россия атаковала дроном маршрутку в Херсоне, погиб мужчина

Российская армия утром 16 июня нанесла прицельный удар дроном по рейсовому автобусу в Херсоне. Есть погибший.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Телеграм-канале.

По его словам, атака произошла около 8 утра в Корабельном районе города. Вражеский БПЛА попал непосредственно в транспорт, где находился мужчина. К сожалению, он погиб на месте.

«Около 08:00 россияне атаковали с дрона маршрутку в Корабельном районе Херсона. Из-за попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина. Мои соболезнования родным и близким убитого», – написал глава ОВА.

Транспорт посечен осколками, на крыше маршрутки образовалась дыра в результате попадания вражеского БПЛА. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки армии оккупантов.

Напомним, вчера вечером враг нанес удар БПЛА вблизи супермаркета в Херсоне. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Люди получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Также ночью 16 июня оккупанты атаковали город Балаклея на Харьковщине, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь мирных жителей, среди которых – дети.

А 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в том числе «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

Этой ночью армия путина продолжила атаковать Украину ракетами Искандер-М и ударными дронами, однако украинским силам ПВО удалось сбить большинство вражеских воздушных целей.

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