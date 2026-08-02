Черниговские пограничники сбили российский дрон на рекордной высоте – видео

Черниговские пограничники сбили российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 на высоте 6858 метров. Это стало самым высоким подтвержденным перехватом среди всех подразделений в Черниговской области.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

2 августа 2026, 11:54 445 тысяч целей и 38 тысяч вылетов: в Минобороны подвели итоги работы Воздушных сил С начала полномасштабного вторжения украинские силы противовоздушной обороны уничтожили более 445 тысяч российских воздушных целей.

Российский дрон уничтожили операторы FPV-перехватчика STING Черниговского пограничного отряда.

«Враг думал, что на такой высоте его разведчик ZALA Z-20 находится в безопасности. Операторы FPV-перехватчика STING Черниговского отряда доказали обратное», – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что успешный перехват на высоте 6858 метров стал рекордным показателем среди всех подразделений, работающих в Черниговской области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские силы противовоздушной обороны уничтожили более 445 тысяч российских воздушных целей. Авиация Воздушных сил совершила более 38 тысяч боевых вылетов и ликвидировала свыше 12 тысяч средств воздушного нападения.

Ранее сообщалось, что специалисты Воздушных сил Украины перехватили почти 92% ударных дронов российской федерации во время массированных атак в мае, а также повысили эффективность перехвата крылатых и баллистических ракет до рекордных показателей.

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