Оккупанты получили приказ усилить удары FPV-дронами по Запорожью – ГУР

Российские захватчики получили прямое указание существенно увеличить количество ударов FPV-дронами по Запорожью. В частности, речь идет об атаках на гражданские объекты города.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Оккупанты из состава 58 армии вооруженных сил государства-агрессора россии получили прямой приказ увеличить интенсивность ударов с помощью FPV на оперативной глубине Сил безопасности и обороны Украины», – говорится в сообщении.

Согласно полученным Департаментом активных действий ГУР данным, соответствующий приказ отдали главари российских оккупационных войск для подразделений из состава 58-й армии Вооруженных сил рф. В частности, речь идет об активизации террора в Запорожье, а именно – ударах по любым гражданским объектам областного центра.

При этом для реализации преступных планов оккупационным подразделениям обещают увеличить объемы поставок ударных дронов-камикадзе.

«Приказ усилить террор против украинцев – еще одно доказательство гневного недовольства вождей государства-агрессора россии из-за постоянно растущего уровня ее потерь, а также из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении», – заявляет разведка.

Как известно, российские оккупационные войска вечером 16 июня нанесли пять ударов по центру Запорожья, попав по местному университету и жилым домам. В результате атаки погиб человек и еще по меньшей мере семеро мирных жителей получили ранения.

Кроме этого, по данным разведки, страна-агрессор россия может применять для ударов по Украине до 100 баллистических ракет в месяц.

Напомним, в последнее время российские оккупанты усилили атаки FPV-дронами на Запорожье. В частности, 8 июня оккупанты атаковали дроном остановку общественного транспорта в спальном районе Запорожья. Погибли два человека, также сообщалось о 23 раненых.

Позже в тот же день в результате дронового удара по городу был поврежден девятиэтажный дом. Общее количество пострадавших возросло до 24.

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