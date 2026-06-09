Оккупанты вечером повторно ударили по Запорожью, количество пострадавших возросло

В Запорожье во время очередной российской атаки в понедельник вечером, 8 июня, был поврежден девятиэтажный дом. Также общее количество пострадавших в результате предыдущих ударов по городу возросло до 24 человек.

Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в результате удара ранения получил 52-летний мужчина – у него осколочные ранения ног.

Также во время нового удара по спальному району был поврежден девятиэтажный жилой дом. Предварительно, в результате этого обстрела люди не пострадали.

Кроме того, было зафиксировано повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры.

По обновленным данным ОВА, количество пострадавших в результате серии атак на город возросло до 24 мирных жителей, еще два человека погибли. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

Перед этим Федоров уточнил, что среди раненых во время удара по остановке общественного транспорта – пятеро детей.

«Братья 11 и 13 лет получили травмы из-за вражеской атаки по Запорожью. Мальчикам оказана медицинская помощь», – подчеркнул руководитель ОВА.

Напомним, в понедельник, 8 июня, оккупанты атаковали остановку общественного транспорта в спальном районе города. Погибли два человека, также сообщалось о 15 раненых.

А ночью 8 июня российские войска атаковали Харьков и Одесскую область беспилотниками. В Харькове разрушен склад «Укрпочты», а в Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура.

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