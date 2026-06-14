Россияне обстреляли автомобили в пригороде Запорожья, ранены гражданские

В воскресенье, 14 июня, российские военные атаковали гражданские автомобили в пригороде Запорожья, в результате чего были ранены как минимум три человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, под ударом российских оккупантов оказался поселок Кушугум Запорожского района.

«Российские дроны атаковали легковые автомобили в Кушугуме. В результате этого ранены 49-летний и 53-летний мужчины, а также женщина 55 лет», – написал он, добавив, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, были повреждены как минимум два гражданских автомобиля.

Также, по информации пресс-службы ГСЧС, накануне в Запорожском районе в результате российского обстрела погиб человек.

«Погиб мужчина в результате российской атаки по одному из населенных пунктов Запорожского района. Также произошло возгорание жилого дома и гаража», – заявили спасатели.

Как известно, в воскресенье утром, 14 июня, российские войска нанесли удар по предприятию в Днепре, в результате чего как минимум семь человек получили ранения.

В ночь на воскресенье, 14 июня, российские войска совершили очередную атаку по территории Украины, применив 98 ударных и имитационных беспилотников различных типов.

Напомним, российские войска сегодня утром совершили очередную атаку на Николаев с применением ударных беспилотников. Под ударом оказались объекты транспортной и энергетической инфраструктуры города.

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