Россия может запускать по Украине до 100 баллистических ракет в месяц – ГУР

Российская оккупационная армия способна применять против Украины до 100 баллистических ракет в месяц, сохраняя устойчивый уровень запасов соответствующего вооружения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны на запрос издания «Украинская правда».

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

По данным ГУР, в 2026 году российский военно-промышленный комплекс планирует поставить до 700 баллистических ракет 9М723 к ОТРК «Искандер» – столько же, сколько в прошлом году.

При этом, как сообщает военная разведка Украины, ежемесячные темпы производства этих ракет остаются на уровне 55–60 единиц.

«Кроме того, противник более чем в два раза нарастил производство ударных ракет РМ-48У к ЗРС типа С-300ПМ/С-400, которые оккупанты применяют для ударов по наземным целям», – говорится в сообщении.

Также в 2026 году запланирован выпуск более 480 ракет типа С-300ПМ/С-400, тогда как в прошлом году этот показатель составлял более 200 единиц. Указывается, что на данный момент ежемесячные темпы их производства составляют до 50 единиц.

Как сообщает ГУР, кроме того, в этом году россия также планирует поставить до 60 гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

«Учитывая такие темпы производства баллистических ракет, противник ежемесячно может применять до 100 таких ракет для поражения объектов на территории Украины, сохраняя при этом устойчивый уровень их запасов», – добавили в разведке.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел 2 июня и призвал Европу и США предоставить Украине антибаллистику, иначе рф продолжит бить по Украине систематически.

По словам президента, россия способна производить 120 баллистических ракет в месяц, что создает предпосылки для нанесения регулярных ударов по Украине.

Также сообщалось, что Украина работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, более бюджетной, чем Patriot.

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