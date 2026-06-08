Россия ударила дронами по спальному району Запорожья: есть погибшие и раненые

Российская оккупационная армия вечером 8 июня нанесла удар дроном по одному из районов Запорожья. В результате атаки рф есть погибшие, более 10 раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Телеграм-канале.

По его информации, вражеский беспилотник попал по спальному району города. Никаких военных объектов там нет.

Федоров сообщает о двух погибших. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. На месте работают соответствующие службы, медики оказывают необходимую помощь раненым.

Как видно по первым фото, опубликованным Запорожской ОВА, удар произошел недалеко от остановки общественного транспорта. Вокруг повреждены рейсовые автобусы и сама остановка. В домах взрывной волной выбило окна.

Также стало известно, что среди раненых двое детей.

«Братья 11 и 13 лет получили травмы из-за вражеской атаки по Запорожью. Мальчикам оказана медицинская помощь», – сообщил Федоров.

В то же время атака россиян продолжается. В ОВА просят горожан и жителей области оставаться в укрытиях. россия атакует регион ракетами и вражескими дронами.

«Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области. Угроза вражеской тактической авиации! Угроза для Запорожской области», – говорится в сообщении Федорова.

Как известно, ранее днем россияне атаковали маршрутное такси. Дрон попал в транспорт, пострадал один человек.

Напомним, сегодня днем российские оккупационные войска сбросили три авиабомбы на город Славянск, в результате чего ранения получили по меньшей мере семь человек.

А ночью 8 июня российские войска атаковали Харьков и Одесскую область беспилотниками. В Харькове разрушен склад «Укрпочты», а в Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура.

Также в воскресенье, 7 июня, в Харьковской области российский беспилотник атаковал служебный автомобиль полиции во время выполнения задания по обезвреживанию взрывоопасного предмета. В результате удара погиб полицейский-взрывотехник, еще четыре человека получили ранения.

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