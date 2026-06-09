В Запорожье до 32 возросло количество пострадавших в результате российского удара

Общество
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В Запорожье после российских атак 8 июня количество пострадавших возросло до 32 человек, среди них – пятеро детей. Две женщины погибли, часть пострадавших находится в больнице.
Фото ДСНС

Количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье в понедельник, 8 июня, возросло до 32 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По последним данным, известно о 32 пострадавших в результате российских ударов по Запорожью, среди них – 5 детей.

Также, как сообщалось ранее, две женщины погибли. Сейчас 12 человек, среди них 4 детей, находятся в больнице.

Напомним, в понедельник, 8 июня, оккупанты атаковали остановку общественного транспорта в спальном районе Запорожья. Погибли два человека, также сообщалось о 23 раненых.

Позже того же дня в результате удара по городу было повреждено девятиэтажное здание. А количество пострадавших возросло до 24.

А в ночь на вторник, 9 июня, российские оккупационные войска атаковали жилые районы Харькова и Чугуева. В Харькове уже известно о 15 пострадавших, среди них — трое детей, а в Чугуеве в результате вражеской атаки погибли четыре человека.

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