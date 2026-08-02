Португалия стянула дополнительные силы к морской границе после наплыва мигрантов в Сеуту

Португалия усилила контроль над своей южной морской границей после миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. Для этого Морская полиция и ВМС увеличили количество ежедневных патрулей вдоль побережья Алгарве.

Об этом пишет местное издание El Mundo.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

Португалия усилила контроль над морской границей на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте. Морская полиция и Военно-морские силы страны проводят регулярное патрулирование как с моря, так и с суши вдоль побережья Алгарве.

В ВМС Португалии заявили, что меры реализуются координированным образом для усиления наблюдения, обнаружения и перехвата судов, которые могут быть связаны с нелегальной миграцией или иной противоправной деятельностью.

Также в ведомстве подчеркнули, что обеспечение морской безопасности является общей задачей, и призвали граждан сообщать о любой подозрительной активности.

В то же время правительство Португалии заявило, что не поддерживает идею приостановки участия Испании в Шенгенской зоне из-за ситуации в Сеуте, несмотря на соответствующие призывы со стороны отдельных европейских стран. Лиссабон также сообщил, что поддерживает постоянный контакт с испанскими властями относительно развития ситуации.

Напомним, испанские власти начали установку 500-метрового плавучего надувного барьера у границы с Марокко после массового наплыва мигрантов в Сеуту.

Сообщалось, что более 48,3 тысячи из порядка 50 тысяч мигрантов, попавших в испанский анклав с территории Марокко, уже добровольно вернулись обратно. Правительство Испании заявило о постепенной нормализации ситуации.

Также лидеры 22 стран Евросоюза призвали руководство ЕС немедленно отреагировать на миграционный кризис в испанском анклаве Сеута, куда в последние дни массово прорвались нелегальные мигранты.

Ранее отмечалось, что несколько стран Европы, в частности Италия и Финляндия, выступили за исключение Испании из Шенгенской зоны.

Известно, что Италия закрыла морское и воздушное сообщение с Испанией, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке Мадрида, однако одновременно поручил усилить контроль на французско-испанской границе, задействовав четыре военных подразделения, авиацию и дроны.

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