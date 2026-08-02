Из-за засухи Венгрия впервые останавливает единственную атомную электростанцию

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Из-за критического падения уровня воды в Дунае Венгрия впервые полностью останавливает единственную атомную электростанцию «Пакш». АЭС обеспечивает более 40% электроэнергии страны, а правительство уже готовится к энергетическому кризису.
фото: NurPhoto/NurPhoto

Венгрия впервые в истории полностью останавливает работу единственной атомной электростанции «Пакш» из-за критического падения уровня воды в Дунае. АЭС обеспечивает более 40% производства электроэнергии в стране.

Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадяр и пишет Bloomberg.

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Венгрия впервые вынуждена полностью остановить работу своей единственной атомной электростанции «Пакш» из-за критического обмеления Дуная. Уровень воды опустился ниже минимально допустимого для охлаждения реакторов.

Первый из двух реакторов, которые еще работали, должны остановить ночью 2 августа, а последний – позже в тот же день.

Остановка 44-летней АЭС «Пакш», расположенной к югу от Будапешта, означает потерю более 40% генерирующих мощностей страны. Из-за этого Венгрия будет вынуждена значительно увеличить импорт электроэнергии.

По словам главы правительства, страна переживает самый серьезный энергетический кризис за последние десятилетия. Если уровень воды в Дунае не повысится, 2 ГВт мощностей могут оставаться недоступными в течение нескольких недель.

Венгерское правительство обратилось к владельцам крупных промышленных предприятий, в частности автомобильных заводов и производителей аккумуляторов, с просьбой сократить потребление электроэнергии. Кроме того, подготовлены планы чрезвычайных мер для обеспечения бесперебойной работы критически важных объектов, в том числе больниц.

Напомним, аномальная жара и критическое обмеление Дуная уже ударили по энергетике соседних стран. Из-за нехватки воды для охлаждения реакторов АЭС в Венгрии и Румынии вынуждены снижать производство электроэнергии, и не исключена их полная остановка.

Тем временем после короткой июльской прохлады жара возвращается и в Украину — ожидается, что первая декада августа может установить новые температурные рекорды этого лета.

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Венгрия Жара АЭС
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