Компания Трампа будет продавать ранний доступ к его постам за $100 тысяч в месяц

Компания президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group запускает сервис Truth API, который позволит трейдерам и инвестиционным компаниям получать его публикации в режиме реального времени. Стоимость подписки может достигать 100 тысяч долларов в месяц.

Об этом пишет Assotiated Press.

17 июля 2026, 01:55 Оператор телесуфлера Трампа заработал более $100 тысяч на ставках по его выступлениям – СМИ Оператора телесуфлера Дональда Трампа Габриэля Переса отстранили от работы после подозрений в ставках на президентские речи. По данным ABC News, он мог заработать более 100 тысяч долларов, используя служебную информацию.

Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная сеть Truth Social, запускает новый платный сервис Truth API. Он будет предоставлять клиентам прямой доступ к постам Дональда Трампа в режиме реального времени.

Основными пользователями сервиса должны стать инвестиционные компании, алгоритмические трейдеры и другие профессиональные участники финансового рынка, для которых скорость получения информации имеет решающее значение.

Стоимость подписки составит до 100 тысяч долларов в месяц, однако клиенты, которые заключат трехлетний контракт, смогут получить ее за 60 тысяч долларов в месяц. Также сервис будет содержать архив всех публикаций, начиная с 2022 года.

Инициатива уже вызвала критику среди американских политиков и экспертов по этике. Они подчеркивают, что заявления президента США регулярно влияют на курсы акций, валют, нефти и других активов, поэтому продажа ускоренного доступа к этим сообщениям может дать отдельным трейдерам несправедливое преимущество.

По данным Associated Press, посты Трампа о тарифах, войнах, решениях Федеральной резервной системы или отдельных компаниях неоднократно вызывали резкие колебания финансовых рынков. Именно поэтому новый сервис вызвал дискуссию о возможных рисках инсайдерской торговли и конфликте интересов.

В ответ на критику в Trump Media заявили, что информация будет оставаться публичной, а сервис лишь обеспечит более быстрый способ ее получения. В компании также назвали Truth API новым источником дохода, который позволит расширить бизнес за пределы социальной сети.

Напомним, ранее от работы отстранили многолетнего оператора телесуфлера Дональда Трампа Габриэля Переса. Его заподозрили в использовании служебной информации для ставок на содержание президентских речей, что могло принести ему до 100 тысяч долларов прибыли.

Также сообщалось, что за 15 минут до того, как Трамп обвалил цены на нефть заявлением о перемирии с Ираном, трейдеры провели сделки на $580 млн.

Кроме того, в апреле в США задержали военнослужащего элитного подразделения, который заработал на платформе Polymarket, сделав ставку благодаря секретным данным о предстоящем аресте Мадуро.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.