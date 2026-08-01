Российские власти заявили, что взрыв в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства. По версии следователей, бомбу пыталась пронести женщина, которую на входе остановил охранник. Оба погибли, еще одной жертвой стал посетитель заведения.

Об этом сообщают росСМИ.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рф заявили, что взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошел из-за детонации самодельного взрывного устройства.

По версии российских силовиков, неизвестная женщина пыталась пронести взрывчатку в ресторан, где проходило закрытое мероприятие. На входе ее остановил охранник, после чего произошел взрыв. В результате погибли и женщина, и сотрудник охраны. Позже стало известно о третьей жертве – одном из посетителей ресторана.

По данным российских Telegram-каналов Baza и Mash, количество пострадавших разнятся. Baza сообщает о 21 травмированном, тогда как Mash – о семерых. Ранее МВД рф заявляло о 15 раненых.

Напомним, взрыв произошел вечером 1 августа в ресторане Balzi Rossi, который в тот день был закрыт для проведения частного банкета. Первоначально сообщалось, что причиной инцидента может быть утечка газа.

По информации издания Astra, со ссылкой на очевидца, в ресторані могли праздновать день рождения российского генерала. Вблизи заведения заметили большое количество автомобилей с черными номерными знаками, которые обычно используют Вооруженные силы рф и другие силовые структуры, а также автобус Росгвардии.

По данным «Коммерсанта», целью организаторов взрыва были участники закрытого мероприятия, проходившего на веранде ресторана Balzi Rossi. По одной из версий, женщина пыталась пронести в заведение коробку, заявив, что внутри подарок. Охранник решил осмотреть ее, после чего самодельное взрывное устройство, вероятно, дистанционно привели в действие. Усиленная охрана на мероприятии, как считают источники издания, помогла избежать большего количества жертв. В результате взрыва погибли женщина-курьер, охранник и один из гостей. Мощность взрывного устройства оценивают примерно в 1 кг в тротиловом эквиваленте, а сама бомба была начинена металлическими шариками, из-за чего пострадали люди, находившиеся на веранде ресторана.

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