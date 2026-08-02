Пенсионный стаж будут засчитывать по новым правилам: что нужно знать

С 2 августа в Украине вступили в силу изменения в законодательство, позволяющие засчитывать в страховой стаж периоды работы, даже если работодатель не уплатил страховые взносы. Главное условие – взносы должны быть начислены, а отчетность подана в Пенсионный фонд.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
С 2 августа в Украине начали действовать новые правила учета страхового стажа при назначении пенсии по возрасту. Отныне работники не будут терять стаж из-за того, что работодатель не перечислил в бюджет страховые взносы.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Изменения предусматривают, что в страховой стаж будут засчитывать периоды работы, за которые работодатель начислил страховые взносы не менее минимального размера и подал соответствующую отчетность, даже если фактическая уплата взносов так и не состоялась.
Ранее из-за неуплаты взносов работники могли потерять часть страхового стажа, хотя добросовестно выполняли свою работу, а информация о начислениях уже содержалась в государственных реестрах.
В Пенсионном фонде отметили, что дополнительно собирать информацию не нужно. Данные о начисленных и уплаченных взносах накапливаются в системе персонифицированного учета еще с 1 января 2004 года. Закон лишь урегулировал порядок зачисления в стаж периодов, когда взносы были начислены, но работодатель их не уплатил.
Напомним, ранее в Украине разрешили подтверждать страховой стаж без наличия трудовой книжки, чтобы упростить назначение и перерасчет пенсий в случае утраты документов из-за ликвидации предприятий, утраты архивов или оккупации территорий.
А какой именно стаж нужен для выхода на пенсию в 2026, 2027 и 2028 годах – смотрите на инфографике «Слово и дело».
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