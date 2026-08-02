Рф во второй раз за две недели уничтожает школьные учебники: МОН оценивает масштабы потерь

Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что после российского удара по складам издательства «Ранок» в Харькове специалисты оценят масштабы потерь учебной литературы. В то же время в МОН заверили, что электронные версии учебников будут доступны всем учащимся.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

3 июня 2026, 19:46 Упадок библиотек из-за войны: как сократились закупки новых книг за 4 года Как полномасштабная война повлияла на обновление украинских библиотек – на инфографике Слово и дело.

После российской атаки на склады с учебниками Министерство образования и науки вместе с издательством и Институтом модернизации содержания образования оценит масштабы потерь учебной литературы.

По словам министра, во время ночного обстрела российские войска нанесли удар по складу, где хранились уже напечатанные и подготовленные к отправке в школы учебники.

«По предварительным данным, в склад попали два реактивных «Шахеда». Площадь пожара превысила 9 тысяч квадратных метров», – отметил Бутенко.

Министр напомнил, что это уже вторая подобная атака за последние две недели. В июле, по его словам, российские войска уничтожили более 410 тысяч учебников, предназначенных для школьников.

Чиновник подчеркнул, что россияне целенаправленно атакуют склады и типографии, пытаясь уничтожить не только книги, но и украинский язык, историю и национальную память.

В то же время в МОН заверили, что электронные версии всех учебников будут доступны учащимся, а ведомство делает все возможное, чтобы новый учебный год начался вовремя и без препятствий.

Как известно, 1 августа россия атаковала склады издательства «Ранок» в Харькове. Такую информацию сообщил председатель наблюдательного совета издательской корпорации RNK-Ranok Виктор Круглов.

Напомним, только за неполный июль из-за российских атак в Украине было уничтожено более 1,5 миллиона экземпляров книг. Среди тех, кто понес наибольшие разрушения – типография «КОНВИ ПЛЮС», а также издательства «Книголав» и Mison.publishing.

Кроме того, с 2022 года в стране приостановлена государственная программа обновления библиотечных фондов. Если до полномасштабной войны библиотеки ежегодно получали от 1,3 до 2,3 миллиона новых изданий, то за последние четыре года эти показатели упали более чем вдвое. Подробнее о том, как война повлияла на украинские библиотеки – в инфографике «Слово и дело».

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