Взрыв на полигоне в Хмельницком: пятерых военных еще не нашли, продолжается разминирование

Национальная безопасность
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В Хмельницком после взрыва на полигоне продолжаются поисковые работы и разминирование территории. Пятерых военнослужащих до сих пор не нашли, а количество обращений о поврежденном имуществе возросло до 235.
фото: ГСЧС

В Хмельницком продолжается ликвидация последствий взрыва на полигоне. Спасатели и саперы обследуют территорию, а поисковые группы продолжают искать пятерых военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram.

К городским властям после взрыва на полигоне уже поступило 235 обращений относительно поврежденного имущества, а комиссии обследовали более 100 домов.

Повреждения зафиксированы не только в частном секторе, но и примерно в 30 многоквартирных домах. В частности, выбито 27 окон в местах общего пользования и повреждено 18 квартир.

Коммунальные службы в первую очередь восстанавливают кровли и закрывают выбитые окна. Пострадавшим уже выдали более 150 листов шифера, 600 метров пленки, 500 метров деревянной рейки и 183 вырезанных оконных стекла.

В то же время подразделения ГСЧС продолжают обследование территории вблизи полигона. Все обнаруженные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы извлекают для последующего обезвреживания. Для выполнения работ саперы используют современные роботизированные комплексы, позволяющие минимизировать риски для личного состава.

На данный момент информации о судьбе пятерых военнослужащих, пропавших после взрыва, нет. Поисково-спасательная операция и следственные действия продолжаются.

Напомним, днем 31 июля на полигоне одной из воинских частей возле Хмельницкого произошло чрезвычайное происшествие, которое повлекло серию взрывов и детонацию. По данным Сил специальных операций ВСУ, в результате инцидента ранения получили четверо военнослужащих, а с несколькими другими бойцами потеряна связь.

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