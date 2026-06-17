Россия начнет импортировать бензин из-за топливного кризиса – Reuters

Россия впервые за длительное время готовится к импорту горючего морским путем на фоне дефицита бензина.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре отраслевых источника.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

По данным собеседников агентства, уже в июне россия может получить партию бензина из Азии через один из западных морских портов.

Источники отмечают, что еще в прошлом году Москва рассматривала возможность импорта горючего, однако тогда внутренних запасов хватало для покрытия спроса. Теперь ситуация изменилась из-за регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и топливным хранилищам.

Для преодоления топливного кризиса россия также планирует закупать топливо из Беларуси и Казахстана, но, как указали источники, ни одна из этих стран не обладает достаточными мощностями для покрытия всех потребностей внутри рф.

Напомним, накануне сообщалось, что одна из крупнейших нефтяных компаний российской федерации «Татнефть» вводит ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправках по стране.

А до этого российская федерация официально объявила о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, чтобы предотвратить дефицит и стабилизировать ситуацию на рынке.

Тем временем Украина продолжает атаковать нефтяные объекты рф. Так, 16 июня под удар попал Московский НПЗ. По данным СМИ, после атаки украинских беспилотников он приостановил работу.

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