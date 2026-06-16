В россии одна из крупнейших нефтяных компаний ввела лимиты на продажу бензина

Одна из крупнейших нефтяных компаний российской федерации «Татнефть» вводит ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправках по стране.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на заявление компании.

«На данный момент на всей сети АЗС «Татнефти» введено ограничение», – сообщает горячая линия компании.

Максимальный объем продажи бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей, 300 литрами – для грузовых машин.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

По словам оператора, кроме лимита на продажу топлива действуют ограничения и по оплате. Сейчас рассчитаться за топливо на АЗС компании возможно только наличными.

Как отметили в компании, ограничения имеют временный характер. Однако, сроки действия лимитов никто пока не называет.

Тем временем российский «Интерфакс» пишет, что на АЗС компании в Челябинске водителям сообщают, что по техническим причинам максимальный объем отпуска бензина для легковых автомобилей составляет не более 30 литров.

Как известно, сеть компании насчитывает более 800 АЗС по всей территории россии.

Напомним, на днях в россии после атаки на нефтеперерабатывающий завод «ТАНЕКО» в Татарстане начали вводить ограничения на продажу топлива. О лимитах и перебоях с бензином сообщали жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Накануне этого в Генштабе ВСУ подтвердили удары по нефтеперерабатывающим заводам в Татарстане, предприятию в Тольятти, а также ряду логистических центров и командных пунктов оккупантов.

Также мы сообщали, что после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающей отрасли рф проблемы с топливом начались в Крыму и на оккупированных россией территориях. Впоследствии ограничения вводили и в российских регионах: в Курской, Белгородской, Орловской, Новгородской областях.

А до этого российская федерация официально объявила о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, чтобы предотвратить дефицит и стабилизировать ситуацию на рынке.

Тем временем Украина продолжает атаковать нефтяные объекты рф, которые работают, в частности, на финансирование армии оккупантов. 16 июня президент и Генштаб подтвердили поражение нефтеперерабатывающего завода в Московском регионе. Украинское дальнобойное оружие достигло объекта, преодолев около 500 километров.

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