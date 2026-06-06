Создали «горячую линию» для «туристов» из рф, застрявших в Крыму з-за дефицита бензина

В оккупированном Крыму из-за обострения топливного кризиса ввели специальную горячую линию для российских «туристов», которые не могут покинуть полуостров из-за нехватки бензина.

Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, отмечает российское издание The Moscow Times.

4 июня 2026, 18:23 Только по талонам и в безналичной форме: в Крыму ограничили продажу бензина Во временно оккупированном Крыму ввели ряд ограничений на продажу автомобильного горючего из-за его дефицита.

По словам Аксенова, так называемое «министерство курортов и туризма» организовало специальную телефонную линию, обратившись на которую туристы смогут получить информацию об определенных автозаправках.

Речь идет об АЗС в разных регионах полуострова – на юге, западе и в центре Крыма, где отдыхающие смогут заправить автомобили, чтобы выехать с территории оккупированного региона.

В то же время он признал, что полностью обеспечить спрос на топливо на данный момент невозможно.

Напомним, ранее оккупационные власти сообщили о фактическом ограничении продажи бензина на несколько дней. Свободная продажа топлива остановлена, а отпуск осуществляется преимущественно по талонам. Для граждан, у которых уже есть талоны, установлен лимит – не более 20 литров на одного человека.

Как известно, дефицит бензина наблюдается не только в Крыму, но и на других временно оккупированных территориях, а также в самой россии. Об ограничениях на продажу топлива сообщали в Москве, Подмосковье, Карелии, Курской, Белгородской, Орловской, Новгородской областях.

Этому предшествовали удары Сил обороны Украины по российским НПЗ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала года украинские военные поразили 15 нефтеперерабатывающих заводов на территории рф.

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