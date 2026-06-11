«Мы изолируем Крым в ближайшем будущем»: Мадьяр раскрыл план Сил обороны

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди заявил, что в рамках кампании ударов БПЛА Украина планирует изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации уже в течение месяца.

Об этом Роберт Бровди сказал в интервью журналистам Reuters.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

По словам Бровди, усиление ударов украинских беспилотников по оккупированным россией территориям уже нарушило вражескую военную логистику и поставки топлива.

Кампания СБС, продолжающаяся в течение месяца, существенно сократила движение по автотрассе Р-280, которую россияне называют «Новороссия», от Ростова-на-Дону до Крыма, на 71%.

Он сказал, что через месяц Украина будет иметь полный контроль над этой дорогой.

«Мы изолируем Крым в ближайшем будущем», – сказал Бровди.

К тому же, Бровди иронично назвал удары по транспортным средствам на открытой трассе «такими же легкими, как стрелять куропаток в открытом поле». Он подчеркнул, что одной из его стратегических целей является заставить Москву отводить войска, а не продвигаться вперед.

«Мы создадим условия, которые сделают чрезвычайно сложным пребывание в Крыму, на временно оккупированных территориях или использование путей доступа к ним для любых военнослужащих или тех, кто работает в оборонной промышленности», – предупредил руководитель СБС.

По словам Бровди, за первые пять месяцев этого года его подчиненные уничтожили 174 российских комплекса ПВО, чем и расчистили дорогу для дронов в текущей кампании.

Мадьяр надеется, что системные атаки по российскому ВПК и нефтяному комплексу подорвут способность и желание Кремля продолжать эту войну.

«Мы открываем двери в огромные пространства, где боль войны, которая ощущается почти в каждом украинском городе, должна быть ощутима, в частности, в сознании жителей российских городов», – сказал Бровди.

В то же время он подчеркнул, что Украина не наносила и не будет наносить прямых ударов по гражданскому населению и гражданским целям.

Напомним, серия ударов ВСУ по переправам, соединяющим оккупированную Херсонщину и полуостров Крым, продолжается уже несколько дней. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, одна из важнейших переправ – Чонгарский мост – полностью уничтожена.

Кроме этого, Силы обороны Украины 11 июня нанесли точные удары сразу по четырем мостам, ведущим в временно оккупированный рф Крым. Мосты расположены в районе Армянска на въезде в ТО Крым. В частности, поражена колонна россиян из 50 военных грузовиков.

Также мы сообщали, что Силы беспилотных операций нанесли серию ударов по нефтехранилищам в Крыму.

А в начале июня украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, по которому враг направляется в временно оккупированный Крым.

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