Россия запретила экспорт авиационного топлива

Российская федерация официально объявила о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, чтобы предотвратить дефицит и стабилизировать ситуацию на рынке.

Об этом в понедельник, 1 июня, объявило правительство россии.

Запрет на вывоз из россии авиационного керосина, который используют для реактивных двигателей самолетов, будет действовать полгода и продлится до 30 ноября 2026 года включительно. Он касается в том числе и керосина, который был приобретен на бирже.

В то же время российские власти заявили о нескольких исключениях, на которые эти правила не распространяются. Таким образом разрешат вывозить топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути, партии авиакеросина, которые попали под таможенную процедуру до вступления в силу решения, и поставки в рамках межправительственных соглашений.

В Москве объясняют такое решение «обеспечением стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».

Как известно, с апреля в россии также действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Предварительно, срок действия запрета – до конца июля 2026 года. СМИ отмечали, что цель этого решения – обеспечить стабильные поставки на внутреннем рынке на фоне высокого сезонного спроса во время посевной кампании и роста мировых цен на нефть.

Напомним, в конце мая мировые медиа сообщали, что в россии рассматривают возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива и авиационного керосина на фоне снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов до многолетних минимумов из-за усиления украинских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Также мы сообщали, что в россии на фоне украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы фиксируется дефицит бензина, в частности марки АИ-95. Сокращение производства и перебои с отгрузкой привели к росту спроса и рискам дальнейшего ухудшения ситуации накануне летнего сезона.

Тем временем на оккупированном полуострове обостряется топливный кризис. Оккупационные власти Крыма решили ограничить продажу бензина марки А-95 из-за дефицита топлива. Отныне один человек сможет приобрести не более 20 литров бензина в сутки.

Кроме этого мы сообщали, что Европейский Союз разрабатывает комплекс мер для преодоления потенциального дефицита авиационного топлива и максимального использования нефтеперерабатывающих мощностей на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

