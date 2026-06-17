Отмена санкций и разморозка активов: СМИ обнародовали проект соглашения между США и Ираном

Проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который стороны планируют подписать в ближайшие дни, предусматривает, в частности, постепенную отмену всех санкций с Тегерана и снятие морской блокады в районе Ормузского пролива.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.
Документ из 14 пунктов пока официально не обнародован, однако его содержание подтвердили несколько дипломатических источников, знакомых с переговорами.
Согласно проекту, стороны договариваются о немедленном прекращении боевых действий и начале 60-дневных переговоров для заключения окончательного соглашения.
Среди ключевых положений документа:
- немедленное и бессрочное прекращение войны между США, Ираном и их союзниками по всем направлениям, включая Ливан;
- взаимное обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность сторон и не вмешиваться во внутренние дела друг друга;
- проведение переговоров по финального соглашения в течение 60 дней с возможностью продления срока по взаимному согласию;
- снятие морской блокады Ирана и восстановление полноценного судоходства в районе Ормузского пролива в течение 30 дней;
- восстановление Ираном движения торговых судов между Персидским и Оманским заливами до довоенного уровня;
- запуск масштабной программы экономического восстановления Ирана с финансированием не менее 300 млрд долларов;
- постепенное упразднение всех международных и американских санкций против Тегерана, включая ограничения Совета Безопасности ООН и санкции США;
- подтверждение Ираном обязательства никогда не создавать ядерное оружие; сохранение действующего статуса ядерной программы Ирана до заключения окончательного соглашения и отказ США от новых санкций в этот период;
- разрешение на экспорт иранской нефти и нефтехимической продукции, а также возобновление связанных банковских, страховых и транспортных операций;
- размораживание ограниченных и заблокированных иранских активов с предоставлением Тегерану полного доступа к этим средствам;
- создание механизма контроля за исполнением будущего соглашения;
- начало переговоров по финальному документу после выполнения первоочередных экономических и обязательств безопасности; утверждение окончательного соглашения через обязательную резолюцию Совета Безопасности ООН.
Журналисты отмечают, что пока неясно, будет ли проект текста точно соответствовать окончательному документу. Технические детали также находятся в стадии доработки, поэтому формулировки еще могут измениться.
Напомним, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран уже якобы достигнуто «мирное соглашение». Официальная церемония подписания должна состояться в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
По данным СМИ, США отказались предоставить Израилю текст мирного соглашения с Ираном, которое Вашингтон готовит по ядерному вопросу. Израильская сторона хотела ознакомиться с документом, но получила отказ.
Стоит также отметить, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточить свои усилия на урегулировании войны россии против Украины после завершения конфликта с Ираном.
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