США отказались показать Израилю текст мирного соглашения с Ираном – СМИ

США отказались предоставить Израилю текст мирного соглашения с Ираном, которое Вашингтон готовит по ядерному вопросу. Израильская сторона хотела ознакомиться с документом, но получила отказ.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильский источник.
По его словам, запрос Израиля на ознакомление с документом отклонили, что оставило одного из главных союзников США без доступа к деталям договоренностей, которые уже подвергаются критике.
Источник отметил, что одной из причин отказа могла быть обеспокоенность администрации президента США Дональда Трампа тем, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может раскрыть содержание соглашения до его официального обнародования.
О запросе Израиля и отказе США также ранее сообщало издание i24 News. В то же время американский чиновник назвал эту информацию «неточной» и заявил, что США «оставались в тесной координации со своими региональными партнерами, в частности с Израилем, на протяжении всего процесса переговоров».
В понедельник, 15 июня, Нетаньяху провел пресс-конференцию, во время которой почти не говорил о возможном соглашении с Ираном. После мероприятия он заявил, что его позиция не всегда совпадает с позицией Трампа.
«Мы с президентом Трампом не всегда смотрим на вещи одинаково», – сказал израильский премьер. В то же время Нетаньяху добавил, что Израиль до сих пор не знает, каким именно будет финальное соглашение.
Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение».
По данным вице-президента США Джей-Ди Венса, анонсированное президентом Дональдом Трампом мирное соглашение между США и Ираном является меморандумом о взаимопонимании, который занимает «примерно полторы страницы». В частности, соглашение предусматривает присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране.
Также, по данным СМИ, мирное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда на $300 млрд для привлечения средств в восстановление и развитие Ирана. Более половины этой суммы уже собрано.
В то же время Трамп заявил, что не исключает возобновления военных ударов по Ирану, если не будет достигнуто новое соглашение по ядерной программе.
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