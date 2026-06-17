США отказались показать Израилю текст мирного соглашения с Ираном – СМИ

США отказались предоставить Израилю текст мирного соглашения с Ираном, которое Вашингтон готовит по ядерному вопросу. Израильская сторона хотела ознакомиться с документом, но получила отказ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильский источник.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, запрос Израиля на ознакомление с документом отклонили, что оставило одного из главных союзников США без доступа к деталям договоренностей, которые уже подвергаются критике.

Источник отметил, что одной из причин отказа могла быть обеспокоенность администрации президента США Дональда Трампа тем, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может раскрыть содержание соглашения до его официального обнародования.

О запросе Израиля и отказе США также ранее сообщало издание i24 News. В то же время американский чиновник назвал эту информацию «неточной» и заявил, что США «оставались в тесной координации со своими региональными партнерами, в частности с Израилем, на протяжении всего процесса переговоров».

В понедельник, 15 июня, Нетаньяху провел пресс-конференцию, во время которой почти не говорил о возможном соглашении с Ираном. После мероприятия он заявил, что его позиция не всегда совпадает с позицией Трампа.

«Мы с президентом Трампом не всегда смотрим на вещи одинаково», – сказал израильский премьер. В то же время Нетаньяху добавил, что Израиль до сих пор не знает, каким именно будет финальное соглашение.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение».

По данным вице-президента США Джей-Ди Венса, анонсированное президентом Дональдом Трампом мирное соглашение между США и Ираном является меморандумом о взаимопонимании, который занимает «примерно полторы страницы». В частности, соглашение предусматривает присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране.

Также, по данным СМИ, мирное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда на $300 млрд для привлечения средств в восстановление и развитие Ирана. Более половины этой суммы уже собрано.

В то же время Трамп заявил, что не исключает возобновления военных ударов по Ирану, если не будет достигнуто новое соглашение по ядерной программе.

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