Мирное соглашение между США и Ираном предусматривает создание фонда на $300 млрд – Reuters

Мирное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда на $300 млрд для привлечения средств на восстановление и развитие Ирана. Более половины этой суммы уже собрано.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями договоренностей.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По данным источников, создание такого фонда должно стать экономическим стимулом для Вашингтона и Тегерана завершить переговоры и заключить окончательное соглашение, которое должно положить конец войне между двумя странами.

Фонд будет отдельным частным инвестиционным механизмом и не будет включать государственные средства или гранты. Его планируют наполнять за счет средств компаний из США, арабских стран Персидского залива, стран Азии, Южной Америки и Африки.

Ожидается, что инвестиции направят на ключевые секторы экономики Ирана – энергетику, транспорт, логистику, промышленное производство и инфраструктуру. Среди возможных направлений финансирования – восстановление объектов, поврежденных во время войны, в частности промышленных предприятий, нефтеперерабатывающих заводов, аэропортов и других инфраструктурных объектов.

Источник Reuters подчеркнул, что фонд не является программой репараций или компенсаций за причиненный войной ущерб. Он также не связан с параллельными переговорами по отмене американских санкций против Ирана и возвращению замороженных иранских государственных активов за рубежом. По словам собеседника, это два отдельных финансовых механизма с разными целями и сроками реализации.

Иран ранее требовал от США $400 млрд компенсации за последствия войны, однако Вашингтон отверг такую возможность. После этого стороны перешли к идее создания специального фонда реконструкции и развития, который должен привлекать частные инвестиции вместо прямых выплат.

В то же время фонд не будет создан и не начнет работать, пока США и Иран не подпишут окончательное и приемлемое для обеих сторон соглашение. После подписания меморандума предусматривается 60-дневный период, в течение которого администраторы фонда должны согласовать структуру работы, определить проекты и подготовить планы привлечения инвесторов.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение». Официальная церемония подписания должна состояться в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Власти Ирана уже раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время. Документ охватывает вопросы ядерной программы, санкционной политики и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

В то же время Трамп заявил, что не исключает возобновления военных ударов по Ирану, если не будет достигнуто новое соглашение по ядерной программе.

Также глава Белого дома сообщил, что торговые суда, в частности нефтяные танкеры, возобновили движение через Ормузский пролив.

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