«Мы не выбрались из кризиса»: эксперты рассказали, когда стабилизируются мировые цены на топливо

Временное мирное соглашение между Ираном и Соединенными Штатами стабилизировало рынок топлива и снизило цены на энергоносители в Европе и мире, но это – ситуативный эффект. В целом цены будут держаться высокими по меньшей мере до конца года, даже если Иран больше не будет блокировать Ормузский пролив.

Такое мнение изданию Politico высказали эксперты и экономисты, анализируя ситуацию.

Эксперты предостерегают, что миллионы баррелей нефти не появятся в Европе мгновенно из-за разрушенной инфраструктуры и логистических ловушек. Также большое количество танкеров будет ждать безопасных условий для транспортировки, поскольку пролив заминирован, а возможность обстрелов сохраняется.

15 июня 2026, 19:21 Как «взлетела» стоимость авиатоплива на фоне войны в Иране Какова была стоимость авиатоплива до войны в Иране и как изменилась цена в этом году – на инфографике Слово и дело.

Несмотря на то, что стоимость эталонной марки Brent опустилась ниже 80 евро за баррель, все же радоваться рано, считает исследовательская фирма Kpler. Специалисты отмечают, что из-за конфликта мировой рынок ежедневно недополучает 12 миллионов баррелей нефти. Даже при идеальном сценарии к концу августа этот дефицит сократится лишь до 2,6 миллиона баррелей в день. А полное восстановление поставок из Ирака и Кувейта ожидают не раньше декабря.

В свою очередь главный экономист Oxford Economics Дэниел Крал подчеркивает, что падение цен пока ограничено.

«Мы еще далеко не выбрались из кризиса», – отмечает он.

Безопасность

Одной из главных проблем остается физическая безопасность танкерров. После февральских атак Иран заминировал огромные участки Ормузского пролива. На разминирование пути к океану потребуется время и помощь специалистов.

Специалисты уверяют, что очистка вод может занять от нескольких недель до шести месяцев. А пока море не станет безопасным, страховые компании будут держать премии на высоком уровне. Это автоматически закладывается в финальную цену ресурса.

«В этом отношении сегодняшняя реакция рынка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой»,– отметил Карстен Бжеский из банка ING.

По его мнению, оптимизм держится только на том, что это первое соглашение, которое Тегеран официально подтвердил.

Пошлины

Также компания Kpler провела опрос среди владельцев танкеров и опубликовала результаты. По их данным, большинство судовладельцев не хотят заходить в пролив, если появятся новые пошлины.

Как известно, сейчас в заливе застряли 118 загруженных танкеров. Их выход будет одноразовой акцией, а не постоянным потоком. Поэтому темпы восстановления трафика будут вдвое медленнее, чем в мирное время.

Напомним, из-за промежуточных договоренностей между США и Ираном, которые еще не подписаны, несколько сотен судов ожидают в Персидском заливе, опасаясь новых обстрелов со стороны Ирана. Однако мировые цены на нефть оптимистично начали снижаться и упали до 3-месячного минимума.

Также 15 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что торговые суда, в частности нефтяные танкеры, возобновили движение через Ормузский пролив.

Тем временем власти Ирана уже раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время. Документ охватывает вопросы ядерной программы, санкционной политики и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Кроме этого медиа сообщили, что мирное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда на $300 млрд для привлечения средств в восстановление и развитие Ирана. Более половины этой суммы уже собрано.

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