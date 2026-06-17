Трамп может усилить давление на рф в обмен на помощь Европы по Ирану – СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления давления на россию для завершения войны против Украины в обмен на поддержку европейских союзников в реализации договорённостей по Ирану.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов ЕС.

16 июня 2026, 14:09 «Это просто безумство»: Трамп заявил, что россия должна заключить соглашение с Украиной Американский президент Дональд Трамп призвал россию заключить мирное соглашение с Киевом относительно завершения войны. Также он назвал безумством то, что сейчас происходит в Украине.

По данным издания, во время саммита G7 во французском Эвиане лидеры стран «Группы семи» неожиданно получили сигналы о готовности Трампа занять более жёсткую позицию в отношении Кремля. Это произошло на фоне переговоров о прекращении огня между США и Ираном, для реализации которого Вашингтону может понадобиться помощь союзников.

Собеседники Politico отмечают, что формируется возможный компромисс: США поддержат европейские усилия по усилению давления на россию и поддержке Украины, а страны Европы помогут обеспечить безопасность Ормузского пролива. Речь идёт, в частности, о возможном разминировании стратегически важного морского маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Как утверждают дипломаты, Трамп во время закрытых встреч с лидерами G7 призвал их поддержать его политику в отношении Ирана и предоставить как политическую, так и практическую помощь после заключения рамочного соглашения с Тегераном. По словам одного из источников, американскому президенту могут понадобиться возможности союзников для очистки Ормузского пролива от мин.

В ответ европейские лидеры дали понять, что готовы рассмотреть такую помощь при условии, что Вашингтон не будет ослаблять поддержку Украины. Один из дипломатов отметил, что среди союзников существует «очень сильное ожидание», что Трамп останется на стороне Киева.

Издание также сообщает, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими участниками саммита Трамп заявил о намерении повторно ввести санкции против российского нефтяного сектора.

При этом дипломаты предостерегают от чрезмерного оптимизма, напоминая, что Трамп и ранее делал заявления в поддержку Украины, а затем менял свою позицию. Несмотря на это, по итогам первого дня саммита в ЕС оценили атмосферу переговоров с Белым домом как более позитивную, чем ожидалось.

Напомним, лидеры стран Большой семёрки (G7) во время саммита договорились увеличить поставки Украине систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Также они выразили готовность рассмотреть возможность предоставления лицензий на их производство непосредственно в Украине.

Также, как известно, во вторник, 16 июня, президент Зеленский провёл встречу с американским лидером и госсекретарём США Марко Рубио на полях саммита G7 во Франции.

После встречи Трамп назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

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