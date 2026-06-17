Цены на нефть продолжают падение на фоне ожиданий соглашения между США и Ираном

Мировые цены на нефть в среду, 17 июня, продолжили падение на фоне ожиданий, что возможное мирное соглашение между США и Ираном позволит восстановить движение танкеров через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на нефть Brent снизились на 16 центов, или на 0,2%, до $78,80 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 25 центов, или на 0,3%, до $75,80 за баррель.

Оба эталонных сорта накануне упали примерно на 5% за вторую сессию подряд, достигнув трехмесячных минимумов на фоне ожиданий, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном позволят восстановить транспортировку нефти через Ормузский пролив.

«Рынки в целом убирают геополитическую премию риска, заложенную в цены на нефть», – заявила старшая аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева. В то же время она отметила, что путь к нормализации ситуации остается сложным, поскольку несмотря на политический прогресс физическое движение танкеров через пролив еще не восстановилось полностью.

Ожидаемое соглашение предусматривает, что США отменят блокаду иранских портов, а Тегеран разрешит движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, которое фактически было ограничено после ударов США и Израиля 28 февраля. Ранее через этот пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа.

Детали временной мирной договоренности начали появляться во вторник. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие, а американский чиновник сообщил, что после подписания договоренностей Тегеран сможет продавать нефть.

В то же время полное возвращение Ирана к довоенным уровням добычи и переработки нефти может занять недели, месяцы или даже годы, отмечают представители отрасли. Кроме того, неопределенность сохраняется из-за позиции Израиля, который дистанцировался от предыдущего перемирия и нового соглашения между США и Ираном.

Дополнительным фактором для рынка стали данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырой нефти в США сократились на 8,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 12 июня. Это превысило ожидания аналитиков относительно снижения на 4,6 млн баррелей.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение».

По данным вице-президента США Джей-Ди Венса, анонсированное президентом Дональдом Трампом мирное соглашение между США и Ираном является меморандумом о взаимопонимании, который занимает «примерно полторы страницы». В частности, соглашение предусматривает присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране.

После анонса мирного соглашения мировые цены на нефть снизились до самого низкого уровня за последние три месяца.

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