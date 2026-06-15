Цены на нефть упали до 3-месячного минимума после достижения соглашения между США и Ираном

Мировые цены на нефть в понедельник, 15 июня, снизились до самого низкого уровня за последние три месяца после того, как Соединённые Штаты и Иран достигли предварительной договорённости о завершении конфликта и возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 3,65 доллара (4,2%) – до 83,68 доллара за баррель, тогда как американская WTI упала на 4,13 доллара (4,9%) – до 80,75 доллара за баррель. Обе марки достигли минимальных значений с 10 марта.

Причиной падения стало сообщение о достижении первоначальной договорённости между президентом США Дональдом Трампом и заместителем министра иностранных дел Ирана о прекращении боевых действий и возобновлении движения судов через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом примерно для пятой части мировых поставок нефти и сжиженного газа.

По словам премьер-министра Пакистана, выступающего посредником, в пятницу стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании в Швейцарии. Дональд Трамп заявил, что пролив будет открыт «бесплатно», а морская блокада иранских портов будет прекращена.

Иранское агентство Mehr сообщило, что проект соглашения предусматривает возобновление судоходства через пролив в течение 30 дней на иранских условиях.

Аналитики отмечают, что геополитическая премия риска, заложенная в цены на нефть из-за конфликта, быстро сокращается на фоне ожиданий восстановления поставок. В то же время рынок внимательно следит за темпами восстановления добычи и экспорта нефти с Ближнего Востока после повреждений инфраструктуры.

Дополнительно сообщается, что более широкие договорённости между сторонами планируется согласовать в течение 60-дневного перемирия.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение».

Власти Ирана уже раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время. Документ охватывает вопросы ядерной программы, санкционной политики и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Как известно, на протяжении прошлой недели цены на нефть преимущественно росли на фоне новой эскалации между США и Ираном, а также заявлений Тегерана о возможном очередном закрытии Ормузского пролива.

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