Цены на нефть упали до 3-месячного минимума после достижения соглашения между США и Ираном

Мировые цены на нефть в понедельник, 15 июня, снизились до самого низкого уровня за последние три месяца после того, как Соединённые Штаты и Иран достигли предварительной договорённости о завершении конфликта и возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent снизились на 3,65 доллара (4,2%) – до 83,68 доллара за баррель, тогда как американская WTI упала на 4,13 доллара (4,9%) – до 80,75 доллара за баррель. Обе марки достигли минимальных значений с 10 марта.
Причиной падения стало сообщение о достижении первоначальной договорённости между президентом США Дональдом Трампом и заместителем министра иностранных дел Ирана о прекращении боевых действий и возобновлении движения судов через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом примерно для пятой части мировых поставок нефти и сжиженного газа.
По словам премьер-министра Пакистана, выступающего посредником, в пятницу стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании в Швейцарии. Дональд Трамп заявил, что пролив будет открыт «бесплатно», а морская блокада иранских портов будет прекращена.
Иранское агентство Mehr сообщило, что проект соглашения предусматривает возобновление судоходства через пролив в течение 30 дней на иранских условиях.
Аналитики отмечают, что геополитическая премия риска, заложенная в цены на нефть из-за конфликта, быстро сокращается на фоне ожиданий восстановления поставок. В то же время рынок внимательно следит за темпами восстановления добычи и экспорта нефти с Ближнего Востока после повреждений инфраструктуры.
Дополнительно сообщается, что более широкие договорённости между сторонами планируется согласовать в течение 60-дневного перемирия.
Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение».
Власти Ирана уже раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время. Документ охватывает вопросы ядерной программы, санкционной политики и безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Как известно, на протяжении прошлой недели цены на нефть преимущественно росли на фоне новой эскалации между США и Ираном, а также заявлений Тегерана о возможном очередном закрытии Ормузского пролива.
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