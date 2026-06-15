Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп сообщил, что торговые суда, в частности нефтяные танкеры, возобновили движение через Ормузский пролив.

Заявление было опубликовано в соцсети Truth Social.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Корабли начинают движение, многие из них загружены нефтью, и выходят из Ормузского пролива», – написал Трамп.

По словам американского лидера, теперь этот морской путь будет абсолютно безопасным, надежным и нетронутым».

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение». Официальная церемония подписания должна состояться в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Власти Ирана уже раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время. Документ охватывает вопросы ядерной программы, санкционной политики и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Вместе с тем, Трамп заявил, что не исключает возобновления военных ударов по Ирану, если не будет достигнуто нового соглашения по ядерной программе.

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