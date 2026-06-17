Россия ночью атаковала Украину почти 120 беспилотниками: сколько сбила ПВО

Национальная безопасность
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Российские войска ночью 17 июня атаковали Украину 119 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 97 вражеских целей.
Фото Повітряні Сили

Российские войска в ночь на 17 июня атаковали Украину 119 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орел – рф, Чауда – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 97 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 16 июня нанесли пять ударов по центру Запорожья, попав по местному университету и жилым домам. В результате атаки погиб человек и еще как минимум семь мирных жителей получили ранения.

Также утром 16 июня российская армия нанесла прицельный удар по рейсовому автобусу в Херсоне. Из-за попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина.

Кроме того, враг атаковал многоэтажный дом в городе Краматорск Донецкой области, пострадали гражданские.

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