Армия рф атаковала ракетами село на Харьковщине, среди раненых есть дети

Национальная безопасность
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Российские войска в понедельник, 15 июня, нанесли ракетный удар по селу Добренькая. В результате атаки пострадали мирные жители.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска в понедельник, 15 июня, нанесли ракетный удар по селу Добренькая Берестинского района Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Известно о семи пострадавших, среди которых двое детей в возрасте 7 и 10 лет. Всем оказана неотложная медицинская помощь.

После попадания в заброшенном жилом доме вспыхнул пожар. Кроме того, ударной волной и обломками повреждено по меньшей мере десять частных домовладений.

«Экстренные службы устраняют последствия российского террора», – добавил Синегубов.

Напомним, 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в том числе «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

В Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли четверо спасателей ГСЧС и один работник гражданской защиты, еще 9 спасателей получили ранения.

Также сообщалось, что российская армия обстреляла зоопарк в Харькове. В результате атаки погибли животные.

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