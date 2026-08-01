Украина впервые стала поставщиком помощи через Механизм гражданской защиты ЕС

Украина впервые в истории присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза как страна, предоставляющая помощь. Для борьбы с масштабными лесными пожарами во Францию отправилась украинская пожарная бригада.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, 31 июля во Францию отправились 70 украинских спасателей, которые будут помогать местным службам ликвидировать масштабные лесные пожары. Помощь оказывается в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что это первый случай, когда Украина выступает не получателем, а поставщиком помощи в рамках этого механизма.
«Защищаясь от захватнической войны россии, Украина в то же время помогает спасать жизни людей по всей Европе. Это и есть европейская солидарность. Каждый день Украина доказывает, что ее место – в нашем Союзе», – отметила Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, в июле во Франции вспыхнул масштабный лесной пожар, который менее чем за двое суток охватил около 3,7 тысячи гектаров. Огонь также охватил Испанию. В общей сложности пожары заставили покинуть свои дома более 250 тысяч человек.
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