Украина впервые стала поставщиком помощи через Механизм гражданской защиты ЕС

Украина впервые в истории присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза как страна, предоставляющая помощь. Для борьбы с масштабными лесными пожарами во Францию отправилась украинская пожарная бригада.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, 31 июля во Францию отправились 70 украинских спасателей, которые будут помогать местным службам ликвидировать масштабные лесные пожары. Помощь оказывается в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что это первый случай, когда Украина выступает не получателем, а поставщиком помощи в рамках этого механизма.

«Защищаясь от захватнической войны россии, Украина в то же время помогает спасать жизни людей по всей Европе. Это и есть европейская солидарность. Каждый день Украина доказывает, что ее место – в нашем Союзе», – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в июле во Франции вспыхнул масштабный лесной пожар, который менее чем за двое суток охватил около 3,7 тысячи гектаров. Огонь также охватил Испанию. В общей сложности пожары заставили покинуть свои дома более 250 тысяч человек.

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