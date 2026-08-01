В среднем 1734 цели в сутки: Мадяр раскрыл результаты СБС за июль

В июле 2026 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ выполнили более 230 тысяч боевых миссий и поразили или уничтожили 53 755 вражеских целей. Более 95% из них находились в тактической глубине вблизи линии фронта.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным Мадяр.
По его словам, в обществе Силы беспилотных систем часто воспринимают прежде всего как инструмент ударов по нефтеперерабатывающим заводам, портам, танкерам теневого флота и другим целям в глубине россии.
В то же время основная часть боевой работы СБС ведется непосредственно у линии боевого соприкосновения.
«Это ошибочное представление общества о приоритетном применении СБС я сейчас быстренько развею цифрами», – написал Мадяр.
Где СБС поражали цели
Из 53 755 пораженных или уничтоженных целей:
51 147 целей, или 95,1%, находились в тактической глубине. Среднее расстояние от линии боевого соприкосновения составляло 3,73 км;
2415 целей, или 4,4%, поразили в оперативной глубине противника, в частности в оккупированном Крыму и на других временно оккупированных территориях;
еще около 0,5% целей пришлось на стратегическую глубину территории россии.
В оперативной глубине СБС поразили 51 завод, НПЗ и порт, 206 танкеров теневого флота, 166 энергетических объектов в рамках операции «Крымский рубильник off» и 35 элементов ПВО.
Еще 2008 целей отработали в рамках блокирования оккупированного Крыма.
Более 230 тысяч миссий за месяц
В течение июля подразделения СБС выполнили 230 843 боевые миссии.
Из них около 128 тысяч были ударными, а более 102 тысяч – разведывательными.
В среднем подразделения поражали 1734 вражеские цели в сутки.
По данным Мадяра, в течение месяца СБС также ликвидировали 11 609 российских военнослужащих, или в среднем 374 оккупанта ежедневно.
«Основная работа пилотов СБС вчера, сегодня и в дальнейшем ведется именно на линии фронта, непосредственно под ногами, – результат на табло», – подчеркнул командующий.
Он объяснил, что главной задачей подразделений у линии фронта является сдерживание продвижения российских войск путем уничтожения их живой силы и техники.
В глубине противника СБС атакуют источники финансирования войны, производство оружия, логистику, системы ПВО и военные объекты в оккупированном Крыму.
Мадяр также заявил, что уже осенью нагрузка на фронте может возрасти.
«Мы выстоим. Москва ляжет. Крым отстроим и откормим», – подытожил командующий.
Напомним, ранее сообщалось, что всего за 17 дней Силы беспилотных систем ВСУ поразили почти 200 судов «теневого флота» рф. На фоне усиления атак россия признала свои воды в Черном море опасными для судоходства.
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