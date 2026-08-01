В среднем 1734 цели в сутки: Мадяр раскрыл результаты СБС за июль

В июле 2026 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ выполнили более 230 тысяч боевых миссий и поразили или уничтожили 53 755 вражеских целей. Более 95% из них находились в тактической глубине вблизи линии фронта.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным Мадяр.

30 июля 2026, 13:33 СБС ВСУ поразили еще четыре судна теневого флота рф и базу оккупантов в Крыму СБС ВСУ поразили базу морских безэкипажных катеров в Крыму и еще четыре танкера теневого флота рф в Азовском и Черном морях.

По его словам, в обществе Силы беспилотных систем часто воспринимают прежде всего как инструмент ударов по нефтеперерабатывающим заводам, портам, танкерам теневого флота и другим целям в глубине россии.

В то же время основная часть боевой работы СБС ведется непосредственно у линии боевого соприкосновения.

«Это ошибочное представление общества о приоритетном применении СБС я сейчас быстренько развею цифрами», – написал Мадяр.

Где СБС поражали цели

Из 53 755 пораженных или уничтоженных целей:

51 147 целей, или 95,1% , находились в тактической глубине. Среднее расстояние от линии боевого соприкосновения составляло 3,73 км;

2415 целей, или 4,4% , поразили в оперативной глубине противника, в частности в оккупированном Крыму и на других временно оккупированных территориях;

еще около 0,5% целей пришлось на стратегическую глубину территории россии.

В оперативной глубине СБС поразили 51 завод, НПЗ и порт, 206 танкеров теневого флота, 166 энергетических объектов в рамках операции «Крымский рубильник off» и 35 элементов ПВО.

Еще 2008 целей отработали в рамках блокирования оккупированного Крыма.

Более 230 тысяч миссий за месяц

В течение июля подразделения СБС выполнили 230 843 боевые миссии.

Из них около 128 тысяч были ударными, а более 102 тысяч – разведывательными.

В среднем подразделения поражали 1734 вражеские цели в сутки.

По данным Мадяра, в течение месяца СБС также ликвидировали 11 609 российских военнослужащих, или в среднем 374 оккупанта ежедневно.

«Основная работа пилотов СБС вчера, сегодня и в дальнейшем ведется именно на линии фронта, непосредственно под ногами, – результат на табло», – подчеркнул командующий.

Он объяснил, что главной задачей подразделений у линии фронта является сдерживание продвижения российских войск путем уничтожения их живой силы и техники.

В глубине противника СБС атакуют источники финансирования войны, производство оружия, логистику, системы ПВО и военные объекты в оккупированном Крыму.

Мадяр также заявил, что уже осенью нагрузка на фронте может возрасти.

«Мы выстоим. Москва ляжет. Крым отстроим и откормим», – подытожил командующий.

Напомним, ранее сообщалось, что всего за 17 дней Силы беспилотных систем ВСУ поразили почти 200 судов «теневого флота» рф. На фоне усиления атак россия признала свои воды в Черном море опасными для судоходства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.