Рф дважды ударила по «Киевмедспецтрансу»: разрушены здания и автомобили

Национальная безопасность
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Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 августа российские войска дважды ударили по территории «Киевмедспецтранса».
t.me/KyivCityOfficial

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 августа российские войска дважды ударили по территории «Киевмедспецтранса». В результате обстрела пять автомобилей скорой помощи сгорели дотла, еще 20 медицинских автомобилей получили значительные повреждения.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Во время ночной российской атаки ПВО сбила только одну баллистическую ракетуВ ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами. Силы ПВО уничтожили 156 воздушных целей, однако зафиксированы десятки попаданий в разных регионах.

По предварительным данным, в результате атаки частично разрушены четыре здания предприятия. Еще несколько помещений повреждены в разной степени.

Сотрудники «Киевмедспецтранса» не пострадали.

В то же время пять автомобилей скорой помощи полностью сгорели. Еще 20 машин, обслуживавших медицинские учреждения столицы, получили значительные повреждения.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Ликвидация последствий российской атаки продолжается.

Напомним, в ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами. Основным направлением удара стала Киевская область.

В результате атаки на Киев погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах Киева.

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