Рф дважды ударила по «Киевмедспецтрансу»: разрушены здания и автомобили

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 августа российские войска дважды ударили по территории «Киевмедспецтранса». В результате обстрела пять автомобилей скорой помощи сгорели дотла, еще 20 медицинских автомобилей получили значительные повреждения.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

1 августа 2026, 10:11 Во время ночной российской атаки ПВО сбила только одну баллистическую ракету В ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами. Силы ПВО уничтожили 156 воздушных целей, однако зафиксированы десятки попаданий в разных регионах.

По предварительным данным, в результате атаки частично разрушены четыре здания предприятия. Еще несколько помещений повреждены в разной степени.

Сотрудники «Киевмедспецтранса» не пострадали.

В то же время пять автомобилей скорой помощи полностью сгорели. Еще 20 машин, обслуживавших медицинские учреждения столицы, получили значительные повреждения.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Ликвидация последствий российской атаки продолжается.

Напомним, в ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами. Основным направлением удара стала Киевская область.

В результате атаки на Киев погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах Киева.