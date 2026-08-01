Рф дважды ударила по «Киевмедспецтрансу»: разрушены здания и автомобили

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 августа российские войска дважды ударили по территории «Киевмедспецтранса». В результате обстрела пять автомобилей скорой помощи сгорели дотла, еще 20 медицинских автомобилей получили значительные повреждения.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
По предварительным данным, в результате атаки частично разрушены четыре здания предприятия. Еще несколько помещений повреждены в разной степени.
Сотрудники «Киевмедспецтранса» не пострадали.
В то же время пять автомобилей скорой помощи полностью сгорели. Еще 20 машин, обслуживавших медицинские учреждения столицы, получили значительные повреждения.
На месте работают аварийно-спасательные службы. Ликвидация последствий российской атаки продолжается.
Напомним, в ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами. Основным направлением удара стала Киевская область.
В результате атаки на Киев погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.
Разрушения и пожары зафиксировали в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах Киева.
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