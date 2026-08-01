Российский БПЛА попал в многоэтажку в центре Одессы

Национальная безопасность
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Российские войска днем 1 августа атаковали Одессу ударными беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в центре города.
ГСЧС Украины

Российские войска днем 1 августа совершили атаку ударными беспилотниками по Одессе. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в центральной части города.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Во время ночной российской атаки ПВО сбила только одну баллистическую ракетуВ ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами. Силы ПВО уничтожили 156 воздушных целей, однако зафиксированы десятки попаданий в разных регионах.

По предварительным данным, вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку в центре Одессы.

На месте работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы.

На данный момент известно о двух пострадавших: 28-летнем мужчине и 18-летнем парне.

«Их госпитализировали с термическими ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте развернут оперативный штаб. Работают все соответствующие службы», – рассказал Кипер.

Напомним, утром 1 августа российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками, попав в объект критической инфраструктуры и логистический терминал. В то же время за прошедшие сутки под ударами находились Харьков и еще 17 населенных пунктов области – пострадали шесть человек.

Кроме этого, в результате атаки в Киеве повреждения получили жилые дома и склады. Есть погибшие и пострадавшие.

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