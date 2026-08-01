Дроны атаковали Уфу: над крупным НПЗ поднялся черный дым

В ночь на 1 августа российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. В Уфе местные жители сообщили о взрывах и черном дыме над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфанефтехим».

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

1 августа 2026, 10:31 Силы обороны поразили ряд важных целей в Крыму и на юге В ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов в Крыму и на других временно оккупированных территориях юга.

По данным медиаресурса, жители Уфы слышали взрывы и сообщали об атаке дронов. Об опасности беспилотников в Башкортостане также предупреждали мониторинговые каналы.

Глава республики Радий Хабиров заявил, что атаку на город якобы отразили, однако обломки одного из сбитых дронов упали на территории промышленной зоны и вызвали задымление.

«Из-за обломков сбитого беспилотника, упавших на территории промышленной зоны, возникло задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет», – сообщил Хабиров.

Завод «Башнефть-Уфанефтехим» расположен в Северной промышленной зоне Уфы и входит в группу «Башнефть», принадлежащую «Роснефти».

Предприятие может перерабатывать до 8,2 млн тонн нефти в год. Оно производит моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды.

В этой же промышленной зоне расположены еще два завода – «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ».

Вместе три предприятия образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, совокупная мощность которого достигает 23,5 млн тонн сырья в год.

Напомним, в ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов в Крыму и на других временно оккупированных территориях юга.

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