Зеленский встретился с президентом Швейцарии в преддверии саммита G7

Президент Владимир Зеленский в Женеве провел встречу с лидером Швейцарии Ги Пармеленом, в частности, обсудив помощь Украине и усиление ПВО.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.

Как отмечается, президент рассказал Пармелену о постоянных российских атаках и потребностях Украины для усиления ПВО, а также рассказал о ситуации на фронте и украинских дальнобойных ударах.

Также Зеленский поблагодарил Швейцарию за поддержку и готовность помогать в приближении мира.

«Рассказал о ситуации на фронте и украинских дальнобойных санкциях. Наши мидлстрайки и дипстрайки вполне справедливо заставляют россию ощущать последствия развязанной ею войны. И мы обсудили, какие санкционные шаги партнеров тоже могут заставить россию сесть за стол переговоров», – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, с президентом Швейцарии он также обсудил сотрудничество стран в энергетической сфере, поскольку европейская страна помогла Украине пройти зиму, а Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку.

Как известно, накануне президент Зеленский заявил, что предложил российскому диктатору провести встречу во время саммита «Большой семерки», который пройдет 15-17 июня во Франции. При этом Киев «не получил четкого ответа» на это предложение.

Напомним, в мае Швейцария сообщила о намерении присоединиться к соглашению о специальном трибунале по расследованию преступления агрессии рф против Украины.

Также Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций ЕС против россии и Беларуси. Под ограничения попали 115 человек, «теневой флот», банки и компании, а также введены новые финансовые и экспортные санкции.

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