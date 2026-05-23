Швейцария ввела новые ограничения против рф: под санкциями 115 человек

Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций ЕС против россии и Беларуси. Под ограничения попали 115 человек, «теневой флот», банки и компании, а также введены новые финансовые и экспортные санкции.
Швейцария расширила санкционные ограничения против россии и Беларуси, поддержав часть мер, принятых в рамках 20-го пакета санкций Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии.

Под новые ограничения попали 115 физических и юридических лиц. Их активы в Швейцарии будут заморожены, также для них введен запрет на въезд и транзит через территорию страны.

Санкции касаются, в частности, представителей российского оборонно-промышленного комплекса, энергетического сектора, а также лиц, причастных к депортации и так называемому «перевоспитанию» украинских детей.

Кроме того, Швейцария ужесточила экспортный контроль в отношении 60 компаний, в том числе из третьих стран, чтобы сделать невозможными поставки критически важных товаров для российской оборонной промышленности.

Отдельно страна присоединилась к санкциям против так называемого «теневого флота» рф – ограничения коснулись 46 судов, используемых для обхода нефтяных санкций. Также под ограничения попали три порта (два российских и один в третьей стране), через которые осуществляется экспорт нефтепродуктов.

Швейцария ввела транзакционные ограничения против 20 российских банков и семи финансовых посредников в третьих странах. Отдельно предусмотрен запрет операций с российской криптовалютой RUBx и цифровым рублем с 26 мая 2026 года.

В Федеральном совете отметили, что 20-й пакет санкций ЕС охватывает финансовую, энергетическую и торговую сферы, а дальнейшие решения по полной имплементации будут приняты дополнительно.

Напомним, что в конце апреля ЕС принял юбилейный 20-й пакет санкций против россии, а сразу после его утверждения в Евросоюзе анонсировали работу над следующим, 21-м пакетом ограничений.

