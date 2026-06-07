Зеленский сегодня встретится в Лондоне с Мерцом, Макроном и Стармером – СМИ

Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский проведет ряд встреч в воскресенье, 7 июня, в Лондоне, в частности, с Эммануэлем Макроном, Фридрихом Мерцом и Киром Стармером.
Reuters

Сегодня, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретится в Лондоне с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, французским лидером Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщают издания DPA и Deutsche Welle.

Зеленский назвал сроки «окна возможностей» для переговоров о завершении войныЗеленский считает, что Украина имеет «окно возможностей» для дипломатического урегулирования войны до начала зимы. Президент также назвал возможных посредников от Европы.

Как отмечается, согласно сообщению Даунинг-стрит, украинский президент вместе с лидерами Франции и Германии прибыл в Великобританию, чтобы обсудить дальнейшую международную поддержку Украины.

При этом DW уточняет, что целью встречи лидеров стран ЕС является активизация усилий по прекращению войны рф против Украины, также стороны планируют обсудить перспективы новых переговоров с Москвой.

По данным СМИ, в Европе считают, что россия не сможет бесконечно избегать переговоров, и рассчитывают принять участие в процессе, если он будет возобновлен.

«Медленно открывается окно для переговоров европейской стороны с россией», – цитируют издания представителей правительства Германии.

В то же время, DPA пишет, что встреча в Лондоне должна помочь европейским союзникам подготовиться к такому развитию событий.

Как известно, европейские союзники Украины, в частности Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможность организации переговоров с россией по завершению войны в Украине и привлечения путина к ним.

Напомним, вечером 4 июня президент Владимир Зеленский обратился к путину с открытым письмом, в котором предложил провести двустороннюю встречу на нейтральной территории.

Путин после этого сказал, что пока не заинтересован во встрече с украинским лидером. По словам диктатора, перед организацией такой встречи «необходимо найти решения по урегулированию конфликта».

Зеленский уже отреагировал на ответ путина и анонсировал новые операции СБУ против россии.

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