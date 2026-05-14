К Спецтрибуналу против россии присоединяется еще одна страна Европы

Швейцария заявила о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о специальном трибунале по расследованию преступления агрессии россии против Украины.

Об этом сообщил руководитель украинского МИД Андрей Сибига.

14 мая 2025, 17:40 Трибунал по преступлению агрессии против Украины: кого из руководства россии будут судить и как Как будет работать и кого будет судить специальный трибунал по преступлению агрессии россии против Украины.

«Я благодарен Игнацио Кассису и нашим швейцарским партнерам за этот принципиальный и сильный шаг», – сказал министр.

Сибига подчеркнул, что Швейцария играет особую роль в защите принципов и норм международного права, и её решение имеет огромное значение для всего международного сообщества.

«Справедливость за преступление агрессии против Украины неизбежна, и трибунал – это уже не абстрактная идея. Это становится реальностью», – добавил глава ведомства.

Как известно, Швейцария стала уже 28-м государством, которое присоединилось к Спецтрибуналу против россии.

Напомним, 26 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании трибунала для рассмотрения преступлений агрессии рф против Украины.

А в январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на его функционирование.

Также Андорра и Монако сообщили о намерении присоединиться к Спецтрибуналу против россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.