К Спецтрибуналу против россии присоединяется еще одна страна Европы

Мир
Читати українською
Швейцария сообщила о намерении присоединиться к соглашению о специальном трибунале по расследованию преступления агрессии рф против Украины.
Getty Images

Швейцария заявила о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о специальном трибунале по расследованию преступления агрессии россии против Украины.

Об этом сообщил руководитель украинского МИД Андрей Сибига.

Трибунал по преступлению агрессии против Украины: кого из руководства россии будут судить и какКак будет работать и кого будет судить специальный трибунал по преступлению агрессии россии против Украины.

«Я благодарен Игнацио Кассису и нашим швейцарским партнерам за этот принципиальный и сильный шаг», – сказал министр.

Сибига подчеркнул, что Швейцария играет особую роль в защите принципов и норм международного права, и её решение имеет огромное значение для всего международного сообщества.

«Справедливость за преступление агрессии против Украины неизбежна, и трибунал – это уже не абстрактная идея. Это становится реальностью», – добавил глава ведомства.

Как известно, Швейцария стала уже 28-м государством, которое присоединилось к Спецтрибуналу против россии.

Напомним, 26 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании трибунала для рассмотрения преступлений агрессии рф против Украины.

А в январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на его функционирование.

Также Андорра и Монако сообщили о намерении присоединиться к Спецтрибуналу против россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Швейцария Трибунал Вторжение России Военные преступления россии Военные преступления Спецтрибунал над путиным Андрей Сибига
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Зеленский дал важные поручения силовикам из-за массированного обстрела рф
авторская колонкаСначала террор, а затем договоренности: главные выводы из обстрела 14 мая
Силы обороны поразили системы ПВО и военные объекты россиян на оккупированных территориях
Кабмин установил размеры денежной выплаты ко Дню Независимости: кто ее получит
Удар рф по Киеву: спасатели деблокировали тело подростка, количество жертв снова возросло
ВАКС заочно арестовал подозреваемого по делу госпредприятия «Чоразморшлях»
инфографикаСамые успешные страны ЕС в области цифровизации государственных услуг
К Спецтрибуналу против россии присоединяется еще одна страна Европы
Новый премьер Венгрии отменил режим чрезвычайного положения, введенный Орбаном
«Мы это сделаем»: Рубио заявил, что США готовы помочь завершить войну рф против Украины
Больше новостей