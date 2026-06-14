Зеленского нет в списке личных встреч Трампа на саммите G7 – СМИ

Политика
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Глава Белого дома Дональд Трамп во время саммита G7 проведет двусторонние переговоры с лидерами ряда стран, однако украинский президент Владимир Зеленский в этом списке не фигурирует.
Слово и дело

Президент США Дональд Трамп, предварительно, не планирует проводить отдельную двустороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который состоится 15-17 июня во Франции.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в администрации США.

Мир на паузе: почему переговоры между США, Украиной и рф не дали результатПричиной стала война в Иране и неправильное понимание Трампом причин российско-украинской войны.

Как предполагается, Трамп примет участие в рабочей сессии G7, где также будет присутствовать Зеленский, однако отдельной встречи между лидерами стран не запланировано.

При этом руководитель Белого дома проведет двусторонние переговоры с рядом других лидеров, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также представителями Катара, ОАЭ, Египта и Индии.

По данным высокопоставленного чиновника Белого дома, украинский президент в этом перечне не фигурирует, а его участие ограничивается совместными форматами работы саммита.

Источник также подчеркивает, что продвижение российских войск «практически остановилось», добавив, что США заинтересованы в скорейшем завершении войны.

В то же время, по данным издания, в Киеве рассчитывали на отдельную встречу политиков. В частности, ранее Зеленский заявлял, что хотел бы обсудить с Трампом вопросы усиления санкций против россии и позицию США относительно их возможного введения.

Стоит отметить, накануне сообщалось, что Зеленский и Трамп во вторник, 16 июня, примут участие в рабочей встрече в рамках саммита G7 во Франции и могут встретиться в кулуарах.

Как известно, саммит «Группы семи», который состоится 15-17 июня во французском Эвиане, станет площадкой для обсуждения потенциальных мирных переговоров по войне россии против Украины. Сейчас наиболее реалистичным форматом считают переговоры с участием Украины, россии, США и Европы.

Напомним, в начале июня СМИ сообщали о том, что европейские союзники Украины, в частности Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможность организации переговоров с россией по завершению войны в Украине и привлечению путина к ним.

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