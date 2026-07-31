Билецкий высказался о возможном участии в президентских выборах

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что выступает против проведения каких-либо выборов в Украине до завершения войны. В то же время он ответил, рассматривает ли для себя возможность участия в президентских выборах в будущем.

Об этом Билецкий сказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер, которое опубликовали на YouTube-канале Третьего армейского корпуса.

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Во время разговора Лумер отметила, что командир имеет значительную поддержку среди украинцев, и поинтересовалась, связывает ли он свое будущее с политикой и может ли когда-нибудь баллотироваться на пост президента Украины.

В ответ Билецкий подчеркнул, что прежде всего не поддерживает проведение выборов, пока продолжается полномасштабная война.

«Во-первых, я против любых выборов во время войны. Украинское общество, как и американское, достаточно поляризовано, и это может серьезно отразиться на нашей обороноспособности», – сказал он.

Билецкий также отметил, что до завершения войны остается военнослужащим и не планирует менять свой путь.

«Когда война закончится, тогда и будем решать, что делать дальше. Но безусловно хочется, чтобы наша страна стала лучше, уважаемее и богаче, потому что это – наш общий долг перед теми, кто погиб», – заявил военный.

Он не подтвердил и не опроверг возможность участия в выборах после завершения войны, отметив, что решение о своем будущем будет принимать только после окончания боевых действий.

Напомним, согласно опросу, проведенному по заказу «Слово и дело», Андрей Билецкий входит в тройку командиров, пользующихся наивысшим уважением и непререкаемым авторитетом среди украинцев. Военный получил 41% максимальных оценок со стороны респондентов.

Как известно, Андрей Билецкий – бригадный генерал ВСУ, бывший народный депутат Украины (2014–2019), основатель и первый командир полка «Азов», а также лидер партии «Национальный корпус». С марта 2025 года возглавляет 3-й армейский корпус, созданный на базе 3-й отдельной штурмовой бригады. Участник боевых действий с 2014 года, принимал участие в обороне Мариуполя. В 2014 году был награжден орденом «За мужество» III степени.

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