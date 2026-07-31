Дроны атаковали НПЗ и очередной склад Wildberries в российском Волгограде

В ночь на 31 июля беспилотники атаковали Волгоградскую область россии. По предварительным данным, под удар попали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» и логистический комплекс маркетплейса Wildberries, там вспыхнули пожары.

Об этом сообщают российские СМИ.

30 июля 2026, 16:42 Удары дронов вывели из строя более 30% нефтеперерабатывающих мощностей россии – FT Удары беспилотников вывели из строя не менее 30 процентов всех нефтеперерабатывающих мощностей российской федерации.

Губернатор Волгоградской области подтвердил атаку на регион и сообщил о пяти пострадавших. По его словам, в результате атаки вспыхнули пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских объектах в Дзержинском районе.

Как удалось установить OSINT-аналитикам, одним из поражённых объектов стал логистический комплекс Wildberries на Бузулукском проезде. Площадь склада превышает 48 тыс. кв. м.

В компании Wildberries официально подтвердили атаку на логистический объект в Волгограде и масштабный пожар. В пресс-службе заявили, что пострадавших предварительно нет, на месте работают пожарные подразделения, а логистические маршруты временно перенаправили на другие объекты.

Также в приложении для партнёров компания сообщила о приостановке работы склада в Волгограде. Отмечается, что все сотрудники были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, а приём товаров временно приостановлен.

В то же время местные жители сообщают, что беспилотники, вероятно, атаковали и нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», расположенный на юге Волгограда. Официального подтверждения на данный момент нет.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что украинские удары беспилотников вывели из строя более 30% фактических и около 45% номинальных нефтеперерабатывающих мощностей российской федерации.

В частности, недавно Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который входит в пятёрку крупнейших НПЗ россии, остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Предполагается, что на восстановление работы предприятия может уйти ориентировочно две недели.

Также известно, что в июле украинские беспилотники повредили или уничтожили восемь комплексов российского маркетплейса Wildberries.. Это составляет более 15% всех складских площадей компании, которые оцениваются в 5,6 млн квадратных метров.

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