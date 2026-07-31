Украинцев могут заставить вернуть начисленную субсидию: кого это касается

Украинцы, получающие жилищную субсидию, могут не только потерять право на государственную помощь, но и оказаться обязанными вернуть уже выплаченные средства.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

30 июня 2026, 13:47 Кому нужно дополнительное обращение для получения субсидии на неотапливаемый сезон Жилищные субсидии 2026–2027. Кому продлят выплаты, а кому нужно подать новое заявление – на инфографике Слово и дело.

По информации ПФУ, это касается случаев, когда получатели не сообщают в Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на назначение или размер субсидии.

Согласно действующим правилам, получатели субсидии должны в течение 30 дней уведомить Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут повлиять на право получать помощь.

В частности, необходимо информировать о:

изменении состава зарегистрированных членов домохозяйства;

изменении социального статуса членов семьи;

изменении перечня жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления;

изменении управляющего или исполнителя коммунальных услуг;

единоразовой покупке, приобретении имущества или совершении платежа на сумму свыше 100 тысяч гривен;

получении права собственности на транспортное средство (кроме мопеда и прицепа) или жилье в городе либо поселке городского типа;

пребывании кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней;

покупке наличной или безналичной иностранной валюты либо банковских металлов на сумму свыше 50 тысяч гривен.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что если эти изменения не были своевременно задекларированы, выплату субсидии могут прекратить, а излишне полученные средства придется вернуть государству.

Если получатель откажется сделать это добровольно, Пенсионный фонд имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания переплаты.

Напомним, в некоторых регионах Украины с 1 июля вступили в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. В связи с этим для получателей жилищных субсидий автоматически пересчитают размер государственной помощи.

Кроме того, ранее мы публиковали перечень категорий граждан, которым необходимо подать повторное заявление для переоформления субсидии на неотопительный сезон.

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