Трамп и Зеленский примут участие в рабочей встрече в рамках саммита G7 – СМИ

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Президент США Дональд Трамп и президент Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии на саммите группы G7 во Франции.
Слово и дело

Президент Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во вторник, 16 июня, примут участие в рабочей встрече в рамках саммита G7 во Франции и могут встретиться в кулуарах.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Когда закончится война: действительно ли россия теряет инициативуСлова диктатора путина о том, что война скоро завершится, могут базироваться на ложных данных.

Саммит G7 запланирован во французском Эвиане с 15 по 17 июня. Известно, что Трамп прибудет во Францию в понедельник, 15 июня, и в тот же вечер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Дональд Трамп и Владимир Зеленский во вторник примут участие в одной и той же рабочей встрече в рамках саммита G7 во Франции, хотя на данный момент официальной двусторонней встречи между американским президентом и его украинским коллегой не запланировано», – сообщил чиновник, добавив, что США хотят, чтобы «война закончилась как можно скорее».

Отмечается, что Трамп также проведет двусторонние встречи в среду и четверг с лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии. В частности, в среду, 17 июня, американского президента примут в Версале на ужине.

Как известно, Зеленский в середине июня планирует принять участие в саммите G7 во Франции для обсуждения важных вопросов военной дипломатии и усиления систем ПВО.

Также СМИ писали, что европейские лидеры на саммите G7 хотят привлечь Трампа к продвижению мирных переговоров с рф.

Напомним, ещё в начале июня СМИ сообщали, что европейские союзники Украины, в частности Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможность организации переговоров с россией о завершении войны в Украине и привлечении Путина к ним]

Стармер, Макрон и Мерц после переговоров 7 июня заявили о поддержке Украины и согласовали общие подходы к будущему завершению войны с россией.

Как отмечалось ранее, на фоне собственных военных и экономических проблем россия активизировала массированные атаки ракетами и дронами по украинским городам. Таким способом Москва пытается заставить Киев вернуться за стол переговоров на продиктованных ею условиях.

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